Kohtumise korraldaja, Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse ettevõtluse spetsialisti Toomas Toodu sõnutsi on täna hommikuks osalejaid kirja pannud 40, neist enamik mikroettevõtjad. Kokku mahub veebiümarlaua taha 100 huvilist.

“Plaanis on pärnakatele korraldada samasuguseid ümarlaudu neli korda aastas, see on hea võimalus ettevõtjate kogukonda kasvatada ja koos hoida,” selgitas selle aasta teist kokkusaamist vedav Toodu.