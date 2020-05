Jooksumehed jäid Aafrikasse lõksu

Vahetult enne eriolukorda Keenia jooksu-Mekasse Itenisse treenima läinud Enari Tõnströmi ja Karl Mäe kolmenädalalane laager on varsti veninud kolmekuuliseks. Maarjamaale naasta on keeruline, kuna viiruse levik on halvanud lennuliikluse. Harvad erilennud toimuvad, ent nende eest küsitakse hingehinda, mida meie meestel hoobilt välja käia pole. Ehkki trenni tehakse Aafrikas kõvasti, muutub meeleolu iga nädalaga nukramaks.