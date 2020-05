Ando Eelmaa: Erametsaomanike lai ring tagab metsamajandamise jätkusuutlikkuse

Registreeritud elukoha järgi on metsaomanikud kaheksa protsenti Pärnumaa elanikest ehk 6600 inimest. Nendest 3800 on mehed ja 2800 naised. Võrreldes 2015. aastaga on maakonna metsaomanike arv vähenenud 608 inimese võrra. Pärnumaal registreeritud elukohaga füüsilisest isikust era­metsaomanike keskmine metsamaa pindala on pea üheksa hektarit, mis riigi keskmisest on veidi suurem. Enamiku pärnumaalastest metsaomanike valdus asubki kodumaakonnas.