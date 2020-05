Motomehed avasid võistlushooaja Pärnus

Sel aastal algavad motokrossi Eesti meistrivõistlused 4. juulil Karksi-Nuia külje all Ainja rajal ja kokku on kavas kuus etappi. Pärnu lennuvälja motopargis jahivad kaherattaliste tsiklite taltsutajad meistrisarja punkte 18. juulil ja päev hiljem on rajal quadracer’id ja külgvankrid. Tihemetsas Lauri krossirajal saab Eesti ässade medaliheitlust nautida 20. augustil.