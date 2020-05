Kolme kunagise Pärnu maavanema pöördumine: Rail Baltic peab kulgema varem kokkulepitud trassil

Äsjane riigikohtu otsus, mis puudutab Rail Balticu lõiku Pärnumaal, annab võimaluse seada kahtluse alla ühiselt kokku lepitud teekoridor Pärnumaal, sealhulgas peatus Pärnus. Valitsuse kindlameelsuse korral olulisi riske pole, paraku on ühe koalitsioonipartneri avalik vastutöötamine Rail Balticule ja selle tolereerimine peaministri (erakonna) poolt suurendanud märkimisväärselt ebakindlust Rail Balticu tuleviku suhtes.

Tuletame nii avalikkusele kui valitsusele meelde, et juba üleriigiline planeering „Eesti 2010“ määras raudtee kulgema Riia suunalt Pärnu kaudu Tallinnasse. Aastaid toimusid vaidlused looduskaitsjate ning Tartu tuntud kõneisikutega, kes nõudsid, et kiirraudtee peab kulgema läbi Tartu. Sellinegi variant oli kaalumisel, aga juba aastast 2010 on Rail Balticut planeeritud praeguses koridoris.