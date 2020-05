Tantsukool tervitab kasvandikke sügisel uues kodus

Mida on unistuse täitmiseks tarvis? Motivatsiooni, vajadust ja õnne. See viimane – õnn – on valemis justkui hädavajalik. Mullu sügisel helistas pärnakas Marten Palu kinnisvaraarendaja Vallo Palmile, uurides, kas Pärnu kesklinnas leiduks tantsukoolile sobivaid ruume. Oleks Palu ühendust võtnud kaks nädalat hiljem, ei tervitaks ta enda asutatud siinse Black and Brownie (edaspidi BB) tantsukooli õpilasi sügisel uues majas.