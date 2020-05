Ettevõtjate veebinaril vaeti muutunud oludes avanevaid võimalusi

Esimesena sõna saanud Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsiooni (EVEA) president Heiki Rits andis ülevaate liidu tegevusest. Ettekandest jäi kõlama, et kuigi Eestis on aktiivseid ettevõtteid ligemale 131 000, kuulub ärisektori, tegevus- ja kutseala või tööandjate katusorganisatsioonidesse neist vaid 7000–8000. EVEA egiidi alla on koondunud pisut alla 2000 firma.

“Eestlased ei ole katusorganisatsiooni usku,” nentis Rits. “Koroonakriis näitas, et keeruline aeg toob liitudesse liikmeid juurde. EVEA liikmeskond kasvas eriolukorra ajal 42 protsenti ehk üle 500 ettevõtte tuli assotsiatsiooni juurde.”

Rits julgustas Pärnumaa ettevõtjaid EVEAsse astuma, tuues näiteid, mil moel ühendus ettevõtjate huve nii riiklikul kui omavalitsuse tasandil esindab ja millised sammud on aidanud Eesti ettevõtluskeskkonda paremaks muuta.

Eesti idusektori käekäigust ülevaate andnud Startup Estonia juhi Maarika Truu sõnutsi toimetab riigis 1091 idufirmat. “Idusektor on üks kiiremini kasvavaid majandusharusid, kus töötab üle 6300 inimese,” märkis Truu.

Pärnumaal on Eesti Startupi andmebaasi andmetel registreerinud 15 iduettevõtet, millest tuntumad on Airobot, Wolfprint3D, OpenNode ja WebARX. Siinsetele iduettevõtjatele on pakkunud tuge koostöötamiskeskus Forwardspace.

Pärnust pärit idufirmaekspert Kai Isand rääkis kuulajaile, kuidas eestlased korraldasid koroonakriisi haripunktis maailma suurima veebipõhise programmeerimismaratoni The Global Hack. Isanda sõnutsi tuli korraldustiimilegi üllatusena, kuivõrd osavõturohkeks üritus kujunes.

AS Tallink Grupi digiturunduse ja analüütika juht Andrus Kiisküla jagas praktilisi näpunäiteid, mil moel parendada ettevõtte turundust, suurendada nähtavust veebis, kasvatada kodulehe ja e-poe külastatavust.

Eriolukorras oma osaühingus Punch Drinks pea üleöö desoainet tootma hakanud pärnakas Joosep Raudsepp meenutas ausalt ja ilustamata, kuidas koroonakriis väikeettevõttel jalad alt lõi.

“Oleme väike joogivabrik, mis saab sel suvel kolmeaastaseks. Käesolev aasta pidi meil tulema kasvuaasta, kuid koroonakriis paiskas meid täielikult musta auku: kaotasime 75 protsenti käibest. Hotellid, baarid, restoranid, peokohad, kus meie premium-klassi jooke müüdi, läksid ju kõik kinni,” meenutas Raudsepp ja rääkis, et alkoholikäitlejana oli joogivabrikul korralik piiritusevaru. “Turul oli desinfitseerimisaine järele nõudlus ja meil võimekus seda toota,” rääkis Raudsepp ja lisas, et Punch Drinks oli Eestis esimene ettevõte, mis sai terviseametilt eriolukorra ajal desoaine tootmise eriloa.

Raudsepp tõdes, et kriisisituatsioonis on kiire tegutsemine äärmiselt oluline ja just see aitas väikefirmal edukalt ühelt tootegrupilt teisele ümber orienteeruda.

Ümarlauale pani punkti SA Pärnumaa Arenduskeskuse juhataja Erik Reinhold, kes tutvustas Pärnumaa tudengistipendiumi süsteemi. Stipi eesmärk on aidata ettevõtetel tulevaste spetsialistidega nende tudengipõlves kontakti saada ja õpinguid toetada.