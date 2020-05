Sirje Niitra: “Kui kardad, ära tule!”

Kõik me hingame mõnevõrra kergemalt ja rõõmustame muu hulgas sellegi üle, et saame taas hakata väljas söömas käima. Aga meid on hoiatatud viiruse uue laine eest ja tegelikult pole see meid armutult koduseinte vahele ajanud vaenlane praegugi kuhugi kadunud. Sestap on kõigis müügi- ja teenindussaalides, toitlustuskohtades ja kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides kehtestatud 2+2 reegel. Selle järgimise kohustus on pandud koha haldajale. Nii seisab Jüri Ratase viimases avalduses.