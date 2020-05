Kohtumisel linnavalitsuse liikmetega andsid kohalikud teada, et väljasõidul mere poolt Merimetsa tänavale varjavad tee ääres seisvad autod nähtavust. Raeküla elanike soov oli, et Merimetsa tänava ääres parkimist piirataks, sest autod parkisid pooleldi kõnniteel ja näiteks lapsevankriga oli sealt raske mööduda. Selle probleemi kohta on signaale tulnud varemgi, kuid nüüd otsustati see lahendada kiiresti ja paigaldati peatumist keelavad märgid.