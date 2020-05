Peale minu paistab end üsna enesekindlalt tundvat valdav osa inimestest. Igal pool näeb neid aina rohkem liikvel ja siin pole midagi imestada: ilm on imeline ja lausa kutsub välja minema. Iginovember on lõpuks läbi saanud. Inimesed on justkui minetanud mõtte, et ohtlik viirus ei ole kusagile kadunud. Käiakse koos tihedates gruppides ja käitumisreeglid, mis veel kaks nädalat tagasi oli meie elu osa, igapäevane normaalsus, näivad olevat ununenud.