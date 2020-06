Pärnu maakonnaski elab lapsi, keda see fond toetanud aastaid. “Kuidagi on juhtunud, et läbi aastate on just Pärnumaalt vajanud abi mitu väga raske diagnoosiga last,” tõdes SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi strateegiajuht ja juhatuse liige Siiri Ottender-Paasma, kellel seda enam on hea meel, et märtsist tegutseb fondil suvepealinnaski oma vabatahtlike meeskond.