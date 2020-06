Hõredas männikus sirtsuv ja seal putukaid napsav hall-kärbsenäpp toimetab küllaltki kõrgel. Metsas elutsev must-kärbsenäpp seevastu on üsna närvi­line ja kipub inimesest eemale hoidma. Mõlemat on mul aastate jooksul õnnestunud puistutes väga harva pildistada. Hõlpsam on neid silmata ja jäädvustada aias. Meie metsades toimetab aga ka kärbsenäpp, kes aeda hea meelega ei tiku ja keda tuleb just puistutest otsida.