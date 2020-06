Laupäeval startivale vaatlusmaratonile oodatakse loodushuvilisi liike kaardistama

Kogu Eestis on vaatluseks 26 avatud ja 15 eramaal vaatlusala.

Pärnu Pernova loodusmaja loodussuuna spetsialisti Merike Aringo sõnutsi oli oht, et loodusvaatlus jääb koroonaviiruse tõttu ära, ent lõpuks otsustati, et ära jäävad vaid tavapärased grupiretked ja vaadelda on soovitav perekonniti.