Video: Vapruse naiskond langes karikasarjas penaltiseerias

Bannikova hinnangul oli mäng võitluslik. „Alguses tekkis probleeme äärtel, kus vastastel jäi liiga palju ruumi, et pall kasti panna. Proovisime teisel poolajal selle käigu neil kinni panna. On hea meel, et 1:2 kaotusseisus näitasime oma sisu ega andnud alla ja viimastel minutitel saime viigivärava,” kommenteeris ta.

„Kahjuks üleajal kaotasime Eneli Kutteri, olulise lüli keskväljal, ja tekkis pikk mängupaus, millest mängupilt natuke muutus. Lisaajal oli võimalusi mõlemal naiskonnal, kuid mängu otsustasid penaltid, kus seekord olid vastased meist täpsemad. Kahjuks karikasarjast kukkusime välja, kuid mängijad andsid endast kõik ja usun, et see mäng oli karikavääriline.”

Bannikova ütles, et penaltite harjutamise ärajäämine kripeldama ei jää, sest tähtsam on taktikaline pool. „Pidime eile sellega 120 minutit hakkama saama,” lausus ta. „Arvan, et oleme esimestes mängudes päris hästi toime tulnud, arvestades, et meil on palju uusi mängijaid, kes sellisel tasemel pole varem võistelnud. Nendes situatsioonides, kus Flora vastu vigu tegime, saime Kalevi vastu juba hoopis paremini hakkama.”