"Maskid" – mitte ükski vastus pole vale

Nii palju kui on inimesi, on arvamusi. Ja nii palju kui on silmi, on vaateid. Öeldakse, et ilu on vaataja silmades. Samuti on kombeks rääkida, et kunsti üle ei vaielda. Ent tihti, galeriisse sisenedes, oleme pinges: peopesad higistavad, silmad väldivad kaasinimeste pilke. Liigume ühe taiese juurest teiseni, loeme tööde pealkirju ja püüame mõista, ­mida kunstnik loominguga öelda tahab. Kardame oma mõtteid, sest usume, et kunstnik on meie tunnetele seadnud piirid ja teised saavad öeldust paremini aru.