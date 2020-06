Galerii ja video: Aktinäitus lennutab naise ja mehe taevasse

“Mul on väga kahju, et ma ei jõudnud enne 9. aprilli Strumillo juures ära käia, sest ta elab kohe Leedu-Poola piiri taga järve ääres metsa sees. Aga mul on hirmus hea meel, et meil õnnestus tema tütre Anna ja diplomaatide abiga üks tema peateostest siia tuua, sest inimkond on alati unustanud, kuidas saaks jalad maast lahti ja taevasse minna. Ja sealt tagasi tulla, sest taevasse nagunii me kõik satume, aga tore oleks ju maa peal jätkata,” kõneles Soosaar. “See hästi sügav katoliiklik, samal ajal mütoloogiline ja jõuline sari peaks andma üsna palju usku inimesse juurde. Arvan, et usku, et inimkond jääb maamunale alles, on meile kõigile vaja, sest see usk on hakanud tõsiselt mõranema."