Vabaõhu täiturg alustab viiendat hooaega

Pärnu täituru eestvedaja Maris Niine rääkis, et turg tuleb ikka oma sellises hiilguses, nagu on igal aastal olnud. Ainuke muudatus on see, et toimub eelregistreerimine. Seda selleks, et tagada platsil COVID-19 tõkestamiseks seatud nõuete täitmine.