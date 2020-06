Kümme last vajab kohe praegu eeskuju ja sõpra

VVVÕ Pärnu koordinaator ­Ulvi Nõmm selgitab, et tegelikult on sõpra vajavaid lapsi tõenäo­liselt rohkemgi, kuid kuni nimekiri ei kahane, sinna nimesid ei lisata. “Ühel aastal, kui me Pärnu kolledžis end tutvustasime, tuli korraga terve kursus, 12 noort,” räägib Nõmm ja lisab, et otse loomulikult kõikidest huvilistest vanemaid õdesid-vendi ei saanud. “Palju on neidki, kes mõtlevad ringi: lubavad tulla, aga ei tule.”