Politsei: Lihulas tule alla jäänud autos oli viis inimest

„Praeguseks on selgunud, et autos, mille suunas mees tule avas, oli kokku viis inimest: 58aastane mees, 61aastane naine ning kolme-, viie- ja üheksa-aastased lapsed.. Autos olnud naine ja mees olid nende laste vanavanemad,” sõnas Kütt.

Politsei andmetel on teada, et mootorrattur sõitis autole järele. Umbes kella 22 ajal sai häirekeskus info, et kuulda on laske ja umbes 22.10 ajal info, et mootorratturit võidi tulistada.