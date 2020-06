Üks kuulidest tabas ukse lähedal seina, teine jäi pidama fassaadis katuseräästa all.

Lääne päästekeskuse pressiesindaja Maris Moorits kinnitas, et päästjad viga ei saanud, kuid oht nende tervisele oli olemas. „Oli puhas õnn, et mehed vigastusteta jäid,” ütles ta.

Politsei on päästehoonet tabanud kuulitabamused asitõenditena üle vaadanud ja ekspertiis peab selgitama, millisest relvast on need lastud.