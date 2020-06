Vabadus tantsida: kui Janne Ristimetsa tantsustuudio pere taas kokku sai

Märtsis, kui riigis kehtestati eriolukord ja huvikoolidki suleti, mõtles Ristimets, kas sügisel on kool alles. Ta oli üllatunud, segaduses ja nõutu. Postkasti jõudis mitu lepingu tühistamissoovi. Ta pages linnast loodusesse, osates rõõmu leida vähemalt sellest, et loodus pole lukus. Mõte hakkas liikuma: mida teha?

​Ühes oli ta kindel: õpetajaid ta lahti ei lase. “Andsin endale lubaduse ja teatasin ka neile, et seni, kuni on lapsevanemad, kes maksavad õppemaksu, maksan mina kogu personalile palka,” avaldas Ristimets. See õnnestus, sest usinamad emad-isad võtsid südameasjaks kool elus hoida. Toe ja sümboolse jõu pealt sündis eriline, toimiv ja kooli põhimõtetega ühtiv ajutine õppekava.