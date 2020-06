Musalabor tutvustab suvel moodsat muusikatarkvara

Musalabor kui nüüdisaegne digitaalse muusika õpikeskkond loodi 2012. aastal siinse muusikakooli aktiivsete õpetajate initsiatiivil. Leiti, et noortel võiksid muusikaliste ideede elluviimiseks olla paremad väljavaated. Nii on koolis vahendid, et salvestada, töödelda ja kuulata. Kokku puututakse helidisaini, helinduse, heliloomingu, improvisatsiooni, praktilise harmoonia, seadete kujundamise ja palju muuga.