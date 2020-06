Lumevärvi metsaõite seast leiab ainest parfüümitööstuski

Toomingaõite joovastavat lõhna ja metsapõrandat katvat võsaülase- ja jänesekapsa­vaipa saab tunda-näha taas pea aasta pärast. See ei tähenda, et nüüdseks on loodus ­kogu õiteilu minetatud, vaid õitsemisjärje on üle võtnud ülejäänud valgete õitega, hämaras puistus otsekui helendavad metsataimed. Lähinädalatel pakuvad silmailu kuningakübarad, uibulehed, soovõhad, laanelilled, leselehed, pohlad, sookailud, metsmaasikad, maikellukesed. Uudistamist väärivad nad kõik, kuid valgete õite­ga taimedest meelitavad mind enim need neli.