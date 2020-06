EOK esindajate kokku valiti kuus pärnumaalast, Jüri Jaanson kaotas liikmestaatuse

EOK esindajate kogu on koosolek, mis toimub täiskogude vahelisel perioodil. Esindajate kogul on 67 liiget, kellest üle poole on olümpiaalade alaliitude esindajad. Esindajate kogu kinnitab ülejäänud ülesannete kõrval täitevkomitee ettepanekul olümpiamängudest osavõtva delegatsiooni ja OMil esinemise aruande ning kinnitab EOK järgneva aasta eelarve.