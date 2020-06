Märtsi keskpaigas tuli aga uudis, et kooli ei peagi enam minema. See oli ilmatuma vahva uudis! Aadalbert oli koguni nii rõõmus, et rebis oma toa seinalt maha kõik jalgpallurite postrid ja kleepis asemele ajalehest väljalõigatud Mailis Repsi pildid. Haridus- ja teadusministrist oli saanud Aadalberti uus kangelane. Pea terve tapeet oli kaetud ministri piltidega. Kui isa koju jõudis ja pojale olukorda selgitas, et see kõik ei kesta igavesti ja pärast viiruse kontrolli alla saamist lähevad kõik lapsed uuesti kooli, võttis Aadalbert pildid uuesti maha, kuid jättis siiski ühe ja lausus mõtlikult: „Kaks nädalat! Asi seegi!”