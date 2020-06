Non Grata juhtfiguuri kavand jõuab kaheeurosele

Panga nõukogu otsustas, et konkursile esitatud töödest oli parim Paldroki ja Põldsaare kavand, mis kannab nime „Eluring”. Võidukavand põhineb Äänisjärve kaljujoonistel, kus on kujutatud kütt, põder, veelind ja päike, kes moodustavad soomeugrilaste sümboolse eluringi. Keskne kujund on veelind: praegusi ja muistseid soomeugrilasi võib pidada veelinnurahvaks.

Ka Lennart Meri tegi 1970. aastal soome-ugri rahvastest ja nende iidsetest traditsioonidest dokumentaalfilmi „Veelinnurahvas“. Äänisjärve kaljujoonised on esitatud UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Soome-ugri rahvastele pühendatud mündid tulevad ringlusse järgmise aasta sügisel miljonilise tiraažiga, millest osa pakendatakse mündikarpi.

Võidutöö autor Al Paldrok käis mündil kujutatud sümboleid kaljudelt kopeerimas 1984. aastal teadusliku ekspeditsiooni raames. Paldrok on lõpetanud Eesti kunstiakadeemia skulptuuri erialal, samuti õppinud Helsingi ja Oslo kunstiakadeemias. Ta on kontseptuaalse kunstiõppeasutuse Academia Non Grata üks rajajaid ja üleilmse Non Grata kunstigrupi juhtfiguur.

Madis Põldsaar on üle kümneaastase kogemusega graafiline disainer, kes on spetsialiseerunud äriväärtusi ja isikupära esindavate logode ning tootemarkide süsteemi väljatöötamisele. Töö kõrval oma disainiettevõttes Beaugeste on tema kirg vektorportreede loomine.

Konkursile laekus 45 tööd. Teise ja kolmanda koha töö autor on Riho Luuse.