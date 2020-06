"Tänan Eesti tervishoidu ja iga inimest, et oleme ühiselt pingutades hästi hakkama saanud. Jääme tervishoiusektoris valmisoleku tasemele üks, et olla ärksad ja valmis vajadusel kiiresti reageerima haigestumuse kasvades. Jätkuvalt on oluline, et iga inimene käituks teadlikult ning iga asutus ja ettevõte panustaks nakkusohutusse keskkonda. Üheskoos suudame nakkuse levikut edaspidigi kontrolli all hoida," märkis Jürilo, kelle jutu järgi ei tähenda see viiruseohu möödumist.