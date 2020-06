Piknikukontsert ja laiulaul: linna rahvamajad ärkavad kevadunest

Rahvamajade suvesündmuste ­kalender hakkab pärast kriisi paika loksuma. Pilt on tehtud Rääma Rahva Oma ­Päeval. FOTO: Lilli Tölp

Pärnu linna rahvamajadelegi Räämalt Nooruse majast Tõstamaani on see erakordne aasta. Kuna üht tähtsamat rahva­sündmust – jaanipidu nad tänavu avalikult ei korralda, peavad küla-, kogu-, sõprus- ja perekonnad seda suvepüha seekord omakeskis. Erandiks Nooruse maja, mis otsustas lükata jaanilõkke süütamise juuli algusesse. Idee, kuidas kõige valgemat aega siiski üheskoos tähistada, on Tõstamaalgi.