Vambola Paavo: Via Baltica vajab jätkuvalt lahendust

Kui raha vedeleb maas, tuleb see üles korjata ja naabritelt ära võtta. Et meie juurde tulla, on vaja häid ühendusi. Pärnu asub Riiast kõigest 180 kilomeetri kaugusel. Normaalse tee puhul tähendab see kahetunnist auto­sõitu.

Kõlava nimega Via Baltica, mis kaht linna ühendab, on tänapäevasest magistraalist üsna kaugel. Ehkki selle nüüdisajastamisest on palju räägitud, edenevad ehitustööd visalt. Üht-teist on tehtud Läti poolel, aga seegi on võrreldav vaese mehe ülikonnaga. Ikla–Pärnu vahel valitseb paraku vaikus.