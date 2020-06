Piret Valgma: Mida ma veel oskan?

Eesti majandus on kiiresti muutunud ja muutub tulevikuski. Kas ma olen valmis muutusteks? Sellele küsi­musele mõeldes on hirmu tunda normaalne. Hirmu põhjus on enamasti teadmatus, kardetakse seda, mida varem pole kogetud. Et ei peaks ­hirmu tundma, tuleks mõelda: mis on minu plaan B juhuks, kui samamoodi enam edasi minna ei saa? Hea uudis on see, et võimalus plaane teha on täiesti olemas ja siinkohal saab abi töötukassa karjääri­nõustajatelt.