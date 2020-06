Linn peab kolledži päevaõppe lõpetajaid meeles kinkekaardiga

"Oleme väga rõõmsad, et linn on otsustanud päevaõppe lõpetajaid tunnustada. See näitab, et linnavalitsus väärtustab Pärnus elamist ja õppimist ning annab innustust tulevastele õppijatele," kiitis Pärnu kolledži arendusjuht Gea Kammer ja lisas, et osade lõpetajate eriala on spaahotellidega otseselt seotud.