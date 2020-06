Pärnu purjetamisnädala avavad kahe riigi svertpaadisõitjad

„Pärnu purjetamisnädala esimene üritus Garmini Eesti meistrivõistlused on noorte- ja olümpiaklasside sportlastele hooaja tähtsaim omavaheline mõõduvõtt,” rääkis Eesti jahtklubide liidu peasekretär Ott Kallas. „Meistrivõistlused toimuvad etappide kaupa eri Eesti sadamates ja neile on võistlema oodata üle 400 sportlase. Igal võistlusklassil on kavas kas kolm või neli etappi. Sarja toetajad Garmin ja Jakari Marine autasustavad hooaja lõpus paremaid spordikelladega. Pärnu purjetamisnädalal on võistlejaid Eestist ja Lätist, neist tuntumad on Laser Standardi klassis startiv Karl-Martin Rammo ja 49er kahepaadil võistlevad Juuso ja Henri Roihu.”