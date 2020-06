Galerii: rohemustad renditõukerattad on suvepealinnas tagasi

Bolti tõukerataste suunajuhi Thomas Tammuse jutu järgi alustas ettevõte Pärnus oma teist tõukeratta rendihooaega Ninebot MAXi mudeliga, mis on eelmise hooaja mudeli arendus.

“Uus mudel sobib renditeenuseks paremini tänu suurematele ratastele ja vastupidavamale konstruktsioonile. Samuti suudab see tänu paremale akule läbida 40 kilomeetrit. Samuti on aku eemaldatav, tänu sellele pole tarvis tõukerattaid kokku korjata ja laadima viia,” rääkis Tammus. Nõnda jäävad rattad tänavale ööpäevaks, tühjad akud asendatakse laetutega. Märksa väiksem on Tammuse väitel keskkonnamõjugi, kuna nüüd tuleb teenindustöötajal rattad vajadusel hooldusse transportida.