Piltuudis: Pärnu muuli tulepaak ootab remonti

Nüüd tegi veeteede amet ära hädapärased tööd, kuid pole võimalik hinnata, kui kaua ajutine lahendus vastu peab. Amet on teinud kinnistu omanikule ehk Pärnu linnavalitsusele ka ettepaneku leida koos lahendus, kuidas muul rekonstrueerida ja kõrvaldada oht, et tulepaak taas vette vajub.

Veeteede ameti navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen rääkis, et torme ja merevee tõusu esineb Pärnu kandis igal aastal ja seetõttu on hakanud vanad muulid, eriti just idamuul, lagunema. Ta lisas, et tulepaak ei olnud varem päris muuli otsas, vaid meetreid eespool, seega kõrgete lainete eest kaitstud. Nüüd on aga suured graniitkivid muuli ümber laiali ja lained löövad otse vastu paagi vundamenti.