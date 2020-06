Lavassaare muuseumraudteel on täna ja homme taas aurupäevad ehk Eesti ainus töötav kitsarööpmeline auruvedur on sõiduvalmis. Rongi vagunid on läbinud uuenduskuuri: nii on, millele pilk peale heita. Peale selle võib sealses kinosaalis kaeda videonäitust ­Eesti kitsarööpmelistest aururongidest.