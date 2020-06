Piistaoja talu pere klopiti üles enne hommikust lehmalüpsi

Sirelite õitehullust jätkub jahedal kevadel jaanikuu keskpaigani, õrnlillade lõhnavate kobaratega põõsad on Piistaoja talu häärberi ees paisunud nii laiaks, et varjutavad mõlemale poole välisust kinnitatud pronksbareljeefid. Parempoolsel on kujutatud Piistaoja talu peremeest Theodor-Johannes Pooli, teisel tema töö jätkajat Edgar Keevallikut. Skulptor Mati Karmini paljuütlevus ilmneb 1989. aastal avatud loomingu detailides: Pooli esile­ulatuva näo kõrval on kujutatud lehmad, kukla taga aga sinelites püssimehed ja ülaosa täidab küüditamisrong.