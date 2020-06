Lugeja lillevargale: Loodan, et su ema tundis neist rõõmu!

Kaunistuseks välja pandud lilled on vaatamiseks, mitte noppimiseks või lõhkumiseks. FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Panen järgnevad read kirja nädala keskel toimetusse helistanud eaka mehe palvel. Tal pole võimalust, et ise juhtunut teistele lehelugejatele kirjeldada, kuid südamel on miski, mis vajab väljaütlemist. Kuna pärnakaid, kes samal teemal sel kevadel lehe poole pöördunud, on veel, andsin lubaduse kirjutada.