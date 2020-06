Pärnakad lähevad Emajõele lahingut andma

Koroonaviiruse tõttu aprillist juunisse nihkunud võistlus toimub kahel päeval: esimesel on kavas 4000, teisel 2000 meetrit. Avapäeval suunduvad esmalt veele mehed, kõigepealt roolijata kahe-, seejärel paarisaeru kahe- ja ühepaadid. Mõlemas duode klassis stardib kuus ekipaaži, üheseid on meeste vanuserühmas 23 ja poiste arvestuses 24. Arvuka esindusega on väljas mõlemad Pärnu sõudeklubid.