Johann Poolak pani Emajõel vanad kalad paika

Tartu võistlus on kui sõudjate karjalaskepäev – tänavu toimub see koroonaviirusest tingituna aprilli asemel juunis, kuid avab traditsiooniliselt võistluskarusselli. Väikestele alustele – ühe- ja kahepaatidele – mõeldud võiduajamine koosneb laupäeval 4000 ning pühapäeval 2000 meetri distantsist. Üldise paremuse selgitamiseks mõlema päeva tulemused summeeritakse.

Kas võit tuli äsja 23aastaseks saanud Poolakule üllatusena? „Pigem võiks öelda, et üllatus sündis. Otseselt ma selleks võistluseks ei valmistunud, kuid kerget ärevust tundsin eelnevalt ikka. Ise küll arvasin, et läksin alt, sest raja alguses segasid laineid tekitanud kaatrid. Ju mõjutas tulemust põhjalik aeroobne ettevalmistuski,“ sõnas võidumees. Intervallstardiga võistlust pidi Poolak alustama olümpiapronksi Raja ees. „Kuulsin jutte, et panin oma paremuse maksma alles viimasel kilomeetril, kuigi spurdiks enam erilist võimu ei jagunud. Arvan, et homne päev tuleb keerulisem. Kõik sõltub organismi taastumisest, kuid olen veendunud, et sõita tuleb hambad ristis, maksimaalselt. Minul võidutahet ja soovi end suurematele meestele näidata jagub,“ rääkis enesekindel spordilootus.