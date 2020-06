Kodulahel seilanud piigad nautisid regativõitu

„Kõige rohkem teeb rõõmu, et RS Feva klassis jätsid meie noored kaksikvõidu koju,“ kommenteeris võistlust Pärnu jahtklubi purjespordikooli juhataja Elise Umb. „Erakordne saavutus on juba see, et kahe kargu toel kaldal liikuv Angeliina otsustas kipsis jalale vaatamata starti tulla. Enne regatti vaid kaks nädalat 29er paadil harjutanud Pert ja Karel said kolme võistluspäeva jooksul mitukümmend korda ujumas käia. Positiivne on, et kõik meie klubi sportlased korjasid karmil merel palju väärtuslikke kogemusi.“