Revolutsiooniteoorias on mõiste “lootuste purunemine” ja sestap saab öelda, et Barack Obamal, esimesel mustanahalisel ja demokraadist USA presidendil (2009–2017) on oma süü seal praegu rulluvas. Just tema ajal (järjekordselt) puhkenud rassirahutuste käigus ehk 2013. aastal sündis nüüdse liikumise peamootor Black Lives Matter (mustade elu on väärt), ent toona ei suudetud midagi muuta, sest vastu oli Obama, täpsemalt Demokraatliku partei ladvik.