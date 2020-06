​Möödunud reedel küsis Pärnu Postimehe kultuuriaja­kirjanik Laura Vadam arvamusartiklis: miks Eesti noored (rassismi vastu) ­sõna võtavad? Ja vastas, et tunnetatud läheduse tõttu. Ta tõi esile, et kuivõrd tänapäeva noored on rohkem reisinud, on nad õppinud tajuma kauges lähedast, maailma probleemidele kaasa elama.