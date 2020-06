Lind, kes eelistab uueväärseid pesakaste

Tavaliselt on esimesed aeda jõudnud must-kärbsenäpid mind rõõmustanud juba mahlakuul, kuid tänavu silmasin arglikku must­valge rüüga isaslindu alles mais. Rahesadude ja vingete tuuleiilide vahel käis härra vargsi pesakaste revideerimas, kuni tabas end vististi mõttelt, et on sellega hiljaks jäänud, ja taandus hoovitagu­sesse metsa.