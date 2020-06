Tapamaja galerii ehitakse fotode ja kangastega

Saatmäe on sündinud ja üles kasvanud Paatsalus. Ta on õppinud aiandust, kunstipedagoogikat ja tekstiilidisaini: seda nii Räpina sovhoositehnikumis, Tallinna pedagoogilises instituudis kui Eesti kunstiakadeemias.

Side looduse ja kodukohaga pole aastatega katkenud. “Käin tihti sünnikodu lapsepõlveradadel. Siinne loodus on mu inspiratsiooniallikas. Käikudel on mul kaasas kaamera ja kott. See viimane taimede, puulehtede ja muu värvi andva loodusmaterjali tarvis,” rääkis Saatmäe. Nimelt jäädvustab ta loodusest korjatu taimetrüki tehnikas kangale. Peale selle suhtub ta kirglikult fotograafiasse.