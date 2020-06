“Võib-olla vallandan paisu tagant vee, sest muusikud on olnud ilma tööta ligemale kolm kuud,” tõdes Kõrre, et temagi oli sügaval augus, sealhulgas palgata puhkusel, sekka mõni harv ülesastumine Kreeka restoranis Ore­gano. “Aga sisemine tung ja päike keerasid mind kogu aeg. Ja kuigi ma ei näinud tunneli lõpus valgust, ei jätnud ma jonni ja suutsin ennast ikkagi vee peale tõmmata osalt just tänu klezmer’ile.”