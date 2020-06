Viimased aastad on Eesti suusatamisele olnud pehmelt öeldes kasinad: meie kunagist hiilgeala on räsinud dopinguskandaalid ja tulemusedki jäänud alla arvestust. Siinsetele lumel liuglejatele ei aita kaasa ka Maarjamaa nigelad lumeolud. Nõnda on Alevgi pidanud treeninguvõimalusi ja mõõduvõtte välismaalt otsima. Seda kõike üksi organiseerides kulus pärnumaalasel mullu palju aega, energiat ja raha konkurentsivõimeliste tingimuste loomiseks, mille tõttu kannatasid tulemusedki.