Pernova hariduskeskus kutsub lapsi suvekooli

Pernova programmijuht Kadri Rea nentis, et lapsed pidid kevadel eriolukorra tõttu pikalt kodus püsima, mistõttu on igati arusaadav, et suvevaheajal tahetakse ringi liikuda, suhelda ja otsida kodusele olemisele vaheldust. Hariduskeskuse linnalaagrid on sobiv koht, kus kaaslastega aktiivselt aega veeta, sõpru leida ja kasulikke teadmisi saada.