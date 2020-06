Rannapidu Beach Grind lükkub edasi

“Kergelt see otsus ei tulnud. Kui aasta alguses lootsime, et suveks on kogu olukord taandunud, on selge, et meil ei ole vastavalt riigis korraldatud piirangutele võimalik festivali organiseerida,” sõnas ürituse korraldustiimi liige Kaarel Sein. Meeskond ootas otsusega ja teatas pärast arutelu, et pea kõik tänavu esinema pidanud artistid astuvad üles tulevaselgi rannafestivalil. Viimaseid läbirääkimisi peetakse Hollandi DJ Don Diabloga.