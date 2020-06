Esimene aasta kirjandusõpetajana on väga lähedalt näidanud, kuidas kõik näevad maailma omamoodi. Klassikalised tekstid on klassika põhjusega, need kätkevad universaalseid teemasid, mida on oluline sügavuti käsitleda, kuid kirjandusõpetajana ei saa ma öelda, et õige on ainult üks tõlgendus.