Haridus- ja teadusministeerium on andnud selge signaali, et riigi suund on viia täiskasvanute gümnaasiumid üle ametikoolidesse. Seda eesmärki toetab idee õmblusteta haridusest ehk paindlikust ja loovast õpikeskkonnast, kus eri haridustasemeid seob tihe koostöö ning üld- ja kutseharidus on omavahel põimunud.